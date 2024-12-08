Böyle bir zafere ihtiyacımız vardı

Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Fenerbahçe maçı bizim için taraftarımızı mutlu etmek açısından büyük şanstı. 2 takım da agresif oynadı. 2. yarı gereken hamleleri yaptık. Chamberlain iyi şeyler yaptı. Rafa Silva'yı 2. yarı kenarlara çektik. Sakatlıklarımız da oldu. Ama biz kaliteli bir takım olduğumuz için istediğimizi aldık" dedi. Beşiktaş'ta 31. senesi olduğunu belirten Topraktepe, "Bütün oyuncularımla diyaloglarımız çok iyi. Elimizden gelen her şeyi Beşiktaş için yaparım. Bekle derlerse beklerim, çalış derlerse çalışırım" dedi.

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