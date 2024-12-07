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Taraftar için kazanalım! Beşiktaş'tan maç öncesi kritik toplantı

Beşiktaş’ta kaptanlar Mert Günok ve Necip Uysal “Fener’i yenip taraftarımızı mutlu etmeliyiz” derken Immobile de takımdaki yabancılara kaptanların sözlerinin önemini anlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Taraftar için kazanalım! Beşiktaş’tan maç öncesi kritik toplantı

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Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Siyah-Beyazlı takımın kaptanları Mert Günok ve Necip Uysal takımla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Kaptanlar takımdaki arkadaşlarına karşılaşmanın öneminden bahsederek "Yeterince kötü sonuçlar aldık. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Taraftarımızı aldığımız olumsuz sonuçlarla çok üzdük. Fenerbahçe derbisini kazanıp taraftarımızı mutlu etmeliyiz "diye konuştu. Kartal'ın golcüsü Immobile de Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından takımdaki yabancı futbolculara kaptanların sözünü tekrarladı. İtalyan forvet ayrıca Sarı-Laciverliler hakkında da Siyah- Beyazlı futbolculara bilgi aktardı. Öte yandan 34 yaşındaki yıldız, F.Bahçe maçını dört gözle bekliyor. Aslan'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamayan tecrübeli golcü, dev derbide bu şanssızlığını Kanarya'ya karşı sonlandırmanın hayalini kuruyor.

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