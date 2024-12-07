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Saray’da büyük bütünleşme! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Suç duyurusunda bulunduk"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Dursun Özbek’i hedef alan sert sözleri sonrası Galatasaray’da Özbek’in muhalifleri bile başkana büyük destek verdi. Sarı-Kırmızılı yönetim de bu olay sonrası idmanı tam kadro takip etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Saray’da büyük bütünleşme! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Suç duyurusunda bulunduk

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TRT Spor'da katıldığı bir yanında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkında söylediği sözlere, "Yalılarda Galatasaray'a kumpası konuştuğumu ispatlamazlarsa bunun bedeli çok ağır olur. Ben çocuklarıma iyi bir miras bırakmak peşindeyim. Bu sözleri söyleyen Dursun Özbek'e benim saygım yok" ifadelerini kullanarak cevap vermişti.

ÖZBEK'E TAM DESTEK
GALATASARAY, TFF Başkanının Özbek'e bu sözleri sonrası üzerine bir kenetlenme yaşadı. Yönetim bu gelişme üzerine dün Florya'da yapılan idmanı tam kadro takip ederek futbolculara destek oldu. Ayrıca, Galatasaray'da başkan Özbek'e muhalif olarak bilinen Süheyl Batum, Rezan Epözdemir ve Eşref Hamamcıoğlu'nun bile Özbek'e destek olduğu ve Hamamcıoğlu'nun Özbek'e, "Senin yanındayım" dediği öğrenildi.

ÖZBEK'TEN SUÇ DUYURUSU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katıldığı yayında kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası, "TFF Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm" diyen Özbek harekete geçti. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı, dün Çağlayan Adliyesi'ne giderek TFF Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Özbek,"Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk. Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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