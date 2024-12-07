Arda savaşmayı öğrendi! Vincenzo Montella’dan Arda Güler değerlendirmesi

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella, Arda Güler'in performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcunun son dönemde gelişim gösterdiğini ifade ederek "Arda rekabetin üst düzey olduğu bir takımda forma şansı bulmaya çalışıyor. Son dönemde çok geliştiğini gördük. Yaklaşım ve karakter olarak fazlasıyla gelişti" dedi. Montella ayrıca "Savaşmayı ve mücadele etmeyi öğrendi. Arda Güler'in Real Madrid'de ilerleyen dönemde daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN