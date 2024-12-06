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Ahlak sınırlarını zorluyor! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e yanıt

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'i yaylım ateşine tuttu. G.Saray Başkanı'nın hafta içinde A Spor'a yaptığı açıklamalara tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Açıklamalar ve iftiralar ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Ahlak sınırlarını zorluyor! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Dursun Özbek’e yanıt

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TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'i yaylım ateşine tuttu. G.Saray Başkanı'nın hafta içinde A Spor'a yaptığı açıklamalara tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Açıklamalar ve iftiralar ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Dursun Başkan 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyor. O gün kulübü savunuyorduk bugün TFF başkanıyız. Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyor. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de G.Saray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Şahsıma hakaretlerde bulunan insan ya düzeltmek ya da ispatlamak zorunda. Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı?" dedi.

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