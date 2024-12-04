İhtiyar delikanlılar! Fenerbahçe’de muhteşem ikili: Dzeko ve Tadic fırtınası

Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızları Dzeko ve Tadic ilerleyen yaşlarına rağmen performanslarıyla takımı sırtlıyor. Oynadıkları maçlarda toplamda 62 gol ve 39 asiste imza atan ihtiyar delikanlılar hem sahada hem de saha dışında takım arkadaşlarına liderlik yapıyor.

62 GOL ATTILAR

38 yaşındaki Dzeko ve 36 yaşındaki Tadic hem atıyor hem de attırıyor. Son 2 sezonda Dzeko 68 maçta 38 gol ve 13 asist sergilerken Tadic ise 78 maçta 24 gol ve 26 asistlik katkı sağladı. 2 tecrübeli yıldız toplamda 62 gol ve 39 asiste katkıda bulundu.

BÜYÜK TECRÜBE

Bedelsiz kadroya katılan Tadic ve Dzeko fayda-maliyet açısından Kanarya'ya en isabetli transferlerden oldu. Dzeko ile Tadic aynı zamanda profesyonel yaşantıları ve kazanma hırslarıyla takım arkadaşlarına örnek oluyor. Çok önemli kariyere sahip 2 futbolcu Sarı-Lacivertli ekipte halen ilk günkü heyacanla maçlara çıkarak takımı sahiplenmiş durumdalar.



OĞUZ AYDIN GÖZ DOLDURUYOR

Transferinin ardından oynadığı kısıtlı süre nedeniyle Jose Mourinho'nun eleştirilmesine sebep olan Oğuz Aydın, Portekizli hocanın söylediği gibi "Yavaş yavaş" formaya ve formuna kavuştu. Deplasmandaki 6-2'lik Kayserispor galibiyetinde 2 gol ve 1 asistle oynayan Aydın, Kadıköy'de alınan 3-1'lik Gaziantep galibiyetinde de golünü atmayı başardı. 2024 yılında Alanyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Oğuz Aydın; Antep filelerini havalandırarak gol sayısını Süper Lig'de 14'e çıkarmayı başardı.

SAMET FORMAYI KAPTI

Samet Akaydın, Teknik Direktör Jose Mourinho'dan formayı kaptı. Savunmada cezalı ve sakat oyuncuların olması sebebiyle Sivasspor maçında 11'de görev alan tecrübeli savunmacı, Kayserispor ve Slavia Prag maçlarının ardından Antep maçında da ilk 11'de forma giydi.

ALTAY İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'da Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır, önümüzdeki 2 transfer döneminden birinde İngiliz ekibinden ayrılabilir. Haberde; Kırmızı Şeytanlar'ın ondan memnun olduğu ancak Altay'ın şans bulamadığı kaydedildi. Manchester'a 2023 yazında Fener'den transfer olan Altay, İngiliz ekibinde şu ana kadar sadece 3 maçta şans bulabildi.