İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon ve borsa vurgunu soruşturmasında, dün ortaya çıkan 3 milyar 88 milyon liralık yurt dışına şüpheli virman trafiğinin ardından kritik bir safhaya geçildi. Toplam 206 şüphelinin yer aldığı, aralarında Tera ve Pusula grubu yöneticileri Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, İnfo Grubu yöneticileri Namık Kemal Gökalp'in de bulunduğu 85 kişinin tutuklandığı soruşturmada savcılık; SPK'nın tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlık hisselerin virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 23 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

Serdar Turhan'ın gözaltına alındığı görüntüler (Foto: DHA) MAL KAÇIRMA ŞÜPHESİ Savcılığın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na yazdığı müzekkere doğrultusunda, Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm geriye dönük virmanlar, grup içi para hareketleri ve fon krizi öncesi mal varlığı devirleri ayrıntılı olarak inceleniyor. Şüphelilerin elindeki varlıkları başkalarına devrederek veya piyasada satarak mal kaçırma amacı taşıyıp taşımadığı araştırılırken, verilerin geniş kapsamlı tedbir kararlarına esas oluşturacağı belirtildi.

Muhammed Yarız (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

HİSSELERE SATIŞ İNCELEMESİ



Dün soruşturma dosyasına giren belgelerle, tutuklu şüpheliler Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'ın Pusula Yatırım'dan Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild'a toplam 9.6 milyon lot (2.93 milyar TL değerinde) Türk Hava Yolları hissesi aktardığı tespit edilmişti. Bahreyn merkezli Leopard Family Office kanadından Izzel Barokas imzasıyla gerçekleşen 146.4 milyon TL'lik KUYAS (Kuyas Yatırım) virmanı ve diğer işlemlerle birlikte toplam transfer büyüklüğü 3 milyar 88 milyon TL'ye ulaşmıştı. Bu devasa portföyün virman sonrasında piyasada nakde çevrilip çevrilmediği savcılıkça özel incelemeye alındı.

ÜNLÜ PURO DİSTRİBÜTÖRÜ VİRMANLADI HİSSE ÇAKILDI



Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise İtalyan Toscano ve Toscanello purolarının Türkiye distribütörü ve PURSİAD Başkanı Şaban Serkan İlaldı oldu. İlaldı'nın 4 Eylül 2026'da Pusula Yatırım'dan Yapı Kredi Yatırım'a 2.89 milyon adet BTCIM (Batıçim) hissesi aktardığı belirlendi. Transfer gününde 3.90 TL işlem fiyatında olan hisse, fon krizinin ardından 1.93 TL'ye kadar gerileyerek yüzde 50'nin üzerinde çakıldı. Virman tarihinde 11 milyon 300 bin lira olan ve bugünkü değeri 5.5 milyon TL'ye düşen bu hisse paketinin virman sonrasında satılıp satılmadığı da savcılık incelemesinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.