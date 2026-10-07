Fon soruşturmasında offshore hattı! İsviçre’den Lüksemburg’a, Dubai’den Londra’ya para trafiği mercekte
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlarca lira değerindeki hisselerin virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm virmanlar ve para hareketleri inceleniyor. Sabah yazarı Dilek Güngör, fon soruşturmasının yurt dışına uzanan bağlantılarını kaleme aldı. Yazıda Lüksemburg ve İsviçre’ye yapılan milyarlık virmanların yanı sıra Londra’daki Gildencrest Capital, Dubai uzantısı, Virjin Adaları’ndaki Cynelic Investments ve Seyşeller’deki World Class Investment Limited bağlantıları yer aldı. Güngör, savcılığın İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para trafiğini ve offshore’a aktarılan paraları mercek altına aldığını aktardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon ve borsa vurgunu soruşturmasında, dün ortaya çıkan 3 milyar 88 milyon liralık yurt dışına şüpheli virman trafiğinin ardından kritik bir safhaya geçildi. Toplam 206 şüphelinin yer aldığı, aralarında Tera ve Pusula grubu yöneticileri Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, İnfo Grubu yöneticileri Namık Kemal Gökalp'in de bulunduğu 85 kişinin tutuklandığı soruşturmada savcılık; SPK'nın tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlık hisselerin virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 23 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.
MAL KAÇIRMA ŞÜPHESİ
Savcılığın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na yazdığı müzekkere doğrultusunda, Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm geriye dönük virmanlar, grup içi para hareketleri ve fon krizi öncesi mal varlığı devirleri ayrıntılı olarak inceleniyor. Şüphelilerin elindeki varlıkları başkalarına devrederek veya piyasada satarak mal kaçırma amacı taşıyıp taşımadığı araştırılırken, verilerin geniş kapsamlı tedbir kararlarına esas oluşturacağı belirtildi.
HİSSELERE SATIŞ İNCELEMESİ
Dün soruşturma dosyasına giren belgelerle, tutuklu şüpheliler Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'ın Pusula Yatırım'dan Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild'a toplam 9.6 milyon lot (2.93 milyar TL değerinde) Türk Hava Yolları hissesi aktardığı tespit edilmişti. Bahreyn merkezli Leopard Family Office kanadından Izzel Barokas imzasıyla gerçekleşen 146.4 milyon TL'lik KUYAS (Kuyas Yatırım) virmanı ve diğer işlemlerle birlikte toplam transfer büyüklüğü 3 milyar 88 milyon TL'ye ulaşmıştı. Bu devasa portföyün virman sonrasında piyasada nakde çevrilip çevrilmediği savcılıkça özel incelemeye alındı.
ÜNLÜ PURO DİSTRİBÜTÖRÜ VİRMANLADI HİSSE ÇAKILDI
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise İtalyan Toscano ve Toscanello purolarının Türkiye distribütörü ve PURSİAD Başkanı Şaban Serkan İlaldı oldu. İlaldı'nın 4 Eylül 2026'da Pusula Yatırım'dan Yapı Kredi Yatırım'a 2.89 milyon adet BTCIM (Batıçim) hissesi aktardığı belirlendi. Transfer gününde 3.90 TL işlem fiyatında olan hisse, fon krizinin ardından 1.93 TL'ye kadar gerileyerek yüzde 50'nin üzerinde çakıldı. Virman tarihinde 11 milyon 300 bin lira olan ve bugünkü değeri 5.5 milyon TL'ye düşen bu hisse paketinin virman sonrasında satılıp satılmadığı da savcılık incelemesinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, İsviçre-Lüksemburg-Dubai- Londra hattındaki para trafiğinin detaylarını 7 Ekim 2026'daki köşesine taşıdı.
Güngör şu ifadeleri kullandı:
Fon soruşturması yurt dışı para trafiklerine uzanmaya başladı. Enteresan bilgiler geliyor. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına tasfiye öncesi gerçekleştirilen şüpheli hisse hareketleriyle ilgili bir doküman girdi. Görmüşsünüzdür, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık virman yapmış. Nereye gitmiş bu hisseler? Biri Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarmış... Diğeri Bahreyn (Manama) merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas imzasıyla verilen talimatla başka bir yere...
Soruşturmanın diğer şüphelisi Şaban Serkan İlaldı da Pusula'daki hesabından başka bir yere virman yapmış. Ne tesadüf ki, para hareketleri fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026'dan önce... İzzel Barokas ismi ilginç... Cenevre'de banker... Londra'da Prinkipo Capital'in ortağı... Vergi cenneti Seyşellerde World Class Investment Limited'in sahibi... İtalyan Toscano ve Toscanello purolarının distribütörü Şaban Serkan İlaldı Londra'da Fena Invest'in sahibi... Gelelim Tera'ya... Şirketin Londra-Dubai-İsviçre-Virjin Adaları bağlantılarına... Duymuşsunuzdur, Tezmen ailesinin İngiltere merkezli bir şirketi var. Adı Gildencrest Capital... Şirket 2011'de kurulmuş. Eski adı Tera Europe Limited... 2024'ün sonunda adı Gildencrest olarak değiştiriliyor. 2024 yılından itibaren şirket hisse senedi işlemlerine ağırlık vermeye başlıyor. O tarihten sonra Gildencrest Capital Limited'in, hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artıyor, yüksek kârlar elde etmeye başlıyor. Bu şirketin, Türkiye'de özellikle Tera ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımları var. Şirket Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirse de yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimler var. İngiltere'deki kayıtlara göre, Emre Tezmen de 26 Ağustos'ta yani SPK'nın fon düzenlemesinin yayınlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrılmış görünüyor!
İngiltere'deki Gildencrest'in ana hissedarı ise Virjin Adaları'nda... Belmont Chambers, Road Town British Virgin Islands adresine kayıtlı Cynelic Investments Limited... Şirketin önceki adı Tera Financial Holdings Limited... Biliyorsunuz, Britanya Virjin Adaları uluslararası alanda sıfıra yakın vergi oranları, esnek şirket yasaları ve gizlilik avantajları sayesinde dünyanın en popüler offshore finans merkezlerinden... Açık kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, İngiltere'deki Gildencrest şirketi temettü ödemeleri adı altında Virjin Adaları'ndaki Cynelic Investments Limited'e epeyce parayı aktarmış... Gildencrest'in bir de Dubai uzantısı görünüyor. O da Gildencrest Capital Limited... Orada da Tera Yatırım ortaklarından olan fon soruşturması şüphelisi Gül Ayşe Çolak'ın adı var. Şimdi savcılık fon patronlarının İsviçre-Lüksemburg-Dubai- Londra hattındaki para trafiğini mercek altına almış durumda... Off shore'a aktarılan paralar tespit edilmeye çalışılıyor.