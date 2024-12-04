Hepsiyle gurur duyuyoruz! Engelli sporculardan büyük başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Spor salonlarımızı, gençlik tesislerimizi her kesimden, her yaştan insanımız için erişilebilir kıldık. Onlara uygun engelli otobüsleri yaparak ulaşımlarını kolaylaştırdık. Daha önce evinden dahi çıkamayan engelli vatandaşlarımız, uyguladığımız projelerle spor yoluyla hayata tutundu" dedi. Bakan Bak, "Engelli milli sporcularımız 2024'te uluslararası aland a şu ana kadar 182'si altın, 208'i gümüş ve 171'i bronz olmak üzere toplam 561 madalya kazandı. Spor organizasyonlarında madalya alan veya alamayan tüm engelli sporcularımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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