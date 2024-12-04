PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hepsiyle gurur duyuyoruz! Engelli sporculardan büyük başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, engelli sporcuların 2024 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarda 561 madalya kazandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Hepsiyle gurur duyuyoruz! Engelli sporculardan büyük başarı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Spor salonlarımızı, gençlik tesislerimizi her kesimden, her yaştan insanımız için erişilebilir kıldık. Onlara uygun engelli otobüsleri yaparak ulaşımlarını kolaylaştırdık. Daha önce evinden dahi çıkamayan engelli vatandaşlarımız, uyguladığımız projelerle spor yoluyla hayata tutundu" dedi. Bakan Bak, "Engelli milli sporcularımız 2024'te uluslararası aland a şu ana kadar 182'si altın, 208'i gümüş ve 171'i bronz olmak üzere toplam 561 madalya kazandı. Spor organizasyonlarında madalya alan veya alamayan tüm engelli sporcularımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile Putin Suriye’deki son gelişmeleri görüştü
Güney Kore’de OHAL! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefeti suçlayarak ilan etti
Koza Holding
MEMURA 5 AYLIK FARK %10.40 | Kim ne kadar alacak? Polis, doktor, öğretmen, hemşire...
Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Trabzonspor’dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum’dan sözü aldık
Türk Telekom
EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SKK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?
Haniye’yi MOSSAD’a satan İran’ın Türkiye’ye İsrail iftirası atma ’acem’iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: Emeğimize el sürülmesine müsaade etmem
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon
Şam’daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed’den Türkiye’ye İsrail iftirası
Başkan Erdoğan’dan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Sinsilik ’rejim’i! Masadan kaçan Esad’ın İdlib’teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye’ye göçe zorlama planı... Ankara’dan Şam’a son uyarı
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık
SON DAKİKA