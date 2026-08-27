Mercan Köşk'ün Cemre'si Hafsanur Sancaktutan yeni rolünü anlattı: "Kırıldığı yerden yeniden yeşeriyor"

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

"CEMRE'NİN EN SEVDİĞİM TARAFI KIRILDIĞI YERDEN YENİDEN YEŞERMESİ"

Sancaktutan, kendisini Cemre'ye yakınlaştıran özellikleri ve senaryoda en çok etkilendiği noktaları şu sözlerle anlattı:

"Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı, yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunmaktan ve sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmemesi. Cemre'nin güçlü görünmesinin altında aslında kırıldığı yerden yeşermesi yatıyor. Bence onu asıl güçlü yapan da bu."