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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası gerginlik! Guendouzi’ye saldırı girişimi

Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği maçın ardından saha içinde gerginlik yaşandı. Ev sahibi ekibin futbolcuları Matteo Guendouzi'nin üzerine koşarken, Fransız oyuncunun yardımına takım arkadaşları geldi.

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası gerginlik! Guendouzi’ye saldırı girişimi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız temsilcisi Lyon'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, Groupama Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

Fenerbahçe'nin Lyon maçı sonrası gerginlik yaşandıFenerbahçe'nin Lyon maçı sonrası gerginlik yaşandı

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı.

GUENDOUZI'NİN ÜZERİNE KOŞTULAR

Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin sevinci sonrası Lyonlu futbolcular Fransız oyuncunun üzerine koştu.

Rakiplerinin arasında kalan Guendouzi'nin yardımına takım arkadaşları yetişti. Fenerbahçeli futbolcular Guendouzi'nin yanına giderken, İsmail Yüksek ve birkaç oyuncunun takım arkadaşını korumaya aldığı görüldü.

Karşılaşma sonrasındaki gerginlik soyunma odası tünelinde de sürdüKarşılaşma sonrasındaki gerginlik soyunma odası tünelinde de sürdü

TÜNELDE DE GERGİNLİK SÜRDÜ

Futbolcuların soyunma odası tüneline gittiği sırada Matteo Guendouzi'nin Lyon taraftarlarıyla atıştığı görüldü. Lyon'dan bir yetkilinin de Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından gerginlik sona ererken, Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

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