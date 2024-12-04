Helal sana alperen! Batı’nın oyuncusu seçildi

Son olarak lider Oklahoma'yımağlup eden Houston Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün yükselişini devam ettirdi. Takımının kazandığı son 3 maçta Şengün; 21.3 sayı 12.7 ribaund 9.0 asist ortamalarını yakaladı. Liderliğe yaklaşan Rockets'ta verimlilik puanında takımının en iyisi olan yıldız pivot bu ödülü alırken Lebron James, Kevin Durant, James Harden gibi süperstarları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Şengün ayrıca geçen sezonun Ocak ayının ardından kariyerinde 2. haftanın oyuncusu ödülünü almış oldu. Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova da bu ödülü kazanmıştı. Öte yandan milli yıldız, ESPN'in "25 yaşından küçük en potansiyelli 25 yetenek" listesinde 10. sırada yer aldı.



Batı Konferansı'nda haftanın en iyisi Alperen Şengün oldu. NBA'i sallayan milli yıldızımız ESPN'in en potansiyelli 25 genç yetenek listesinde ise 10. sırada yer aldı.