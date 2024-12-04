PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Helal sana alperen! Batı'nın oyuncusu seçildi

Alperen Şengün, NBA'de Houston Rockets formasıyla başarısının üstüne başarı katmaya devam ediyor. Milli basketbolcu, Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Helal sana alperen! Batı’nın oyuncusu seçildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son olarak lider Oklahoma'yımağlup eden Houston Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün yükselişini devam ettirdi. Takımının kazandığı son 3 maçta Şengün; 21.3 sayı 12.7 ribaund 9.0 asist ortamalarını yakaladı. Liderliğe yaklaşan Rockets'ta verimlilik puanında takımının en iyisi olan yıldız pivot bu ödülü alırken Lebron James, Kevin Durant, James Harden gibi süperstarları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Şengün ayrıca geçen sezonun Ocak ayının ardından kariyerinde 2. haftanın oyuncusu ödülünü almış oldu. Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova da bu ödülü kazanmıştı. Öte yandan milli yıldız, ESPN'in "25 yaşından küçük en potansiyelli 25 yetenek" listesinde 10. sırada yer aldı.


Batı Konferansı'nda haftanın en iyisi Alperen Şengün oldu. NBA'i sallayan milli yıldızımız ESPN'in en potansiyelli 25 genç yetenek listesinde ise 10. sırada yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile Putin Suriye’deki son gelişmeleri görüştü
Güney Kore’de OHAL! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefeti suçlayarak ilan etti
Koza Holding
MEMURA 5 AYLIK FARK %10.40 | Kim ne kadar alacak? Polis, doktor, öğretmen, hemşire...
Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Trabzonspor’dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum’dan sözü aldık
Türk Telekom
EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SKK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?
Haniye’yi MOSSAD’a satan İran’ın Türkiye’ye İsrail iftirası atma ’acem’iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: Emeğimize el sürülmesine müsaade etmem
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon
Şam’daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed’den Türkiye’ye İsrail iftirası
Başkan Erdoğan’dan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Sinsilik ’rejim’i! Masadan kaçan Esad’ın İdlib’teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye’ye göçe zorlama planı... Ankara’dan Şam’a son uyarı
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık
SON DAKİKA