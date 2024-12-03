Arda Turan: Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir

Eyüpspor, Galatasaray maçı sonrasında teknik direktör Arda Turan'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmaları yayınladı. Turan, konuşmasında çarpıcı ifadelere yer verdi.

Başarılı teknik adam, "Ahlaklı, namuslu, dürüst şekilde mücadele ettiniz. Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir. Futbol bir eğlence sporudur. Ahlaki değerler önde gelir. Beni mahcup etmediğiniz için teşekkür ederim. Galatasaray'a karşı tek kale oynayarak kazanamazsın! Maçı az kalsın kazanıyorduk. Hepinize teşekkür ederim. Beni mahcup etmediniz" ifadelerini kullandı. Galatasaray ile berabere kalan Eyüpspor, Süper Lig'de 14 hafta sonunda 23 puan topladı.