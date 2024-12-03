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Arda Turan: Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir

Eyüpspor, Galatasaray maçı sonrası teknik direktör Arda Turan’ın soyunma odasında yaptığı çarpıcı konuşmayı paylaştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Arda Turan: Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir

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Eyüpspor, Galatasaray maçı sonrasında teknik direktör Arda Turan'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmaları yayınladı. Turan, konuşmasında çarpıcı ifadelere yer verdi.

Başarılı teknik adam, "Ahlaklı, namuslu, dürüst şekilde mücadele ettiniz. Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir. Futbol bir eğlence sporudur. Ahlaki değerler önde gelir. Beni mahcup etmediğiniz için teşekkür ederim. Galatasaray'a karşı tek kale oynayarak kazanamazsın! Maçı az kalsın kazanıyorduk. Hepinize teşekkür ederim. Beni mahcup etmediniz" ifadelerini kullandı. Galatasaray ile berabere kalan Eyüpspor, Süper Lig'de 14 hafta sonunda 23 puan topladı.

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