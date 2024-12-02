Galatasaray’a büyük darbe! Eyüpspor’la 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybı yaşadı

Cimbom'a büyük darbe. Lider Galatasaray sahasında, eski kaptanı Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak zirvede çok önemli 2 puan kaybı yaşadı. Eğer bugün Fenerbahçe kazanırsa farkı 3 puana indirecek. 13. dakikada Eyüpspor öne geçti. Halil Akbunar'ın pasında arka direkte Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 0-1. 20. dakikada Osimhen'in vuruşunda top direkten döndü.

31. dakikada arka direkte Claro'nun çizgiden çıkardığı topu kafayla Torreira ağlara göndermek istedi ancak Berke müthiş kurtardı. 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası çaprazından sol ayağıyla sert vuruşu ağlara gitti: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 53. dakikada Barş Alper Yılmaz yüzde yüz pozisyonda Berke'yi geçemedi. 71. dakikada Ampem savunmanın hatasını affetmedi: 2-2. 86. dakikada Kerem Demirbay golle burun buruna kaldı ama Berke geçit vermedi. Dönen topa Jelert vurdu, Berke yine kurtardı ve maç 2-2 bitti.



OSIMHEN ÇILDIRDI

1 şutu direkten dönen ve 3 önemli pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Victor Osimhen pozisyonların ardından işte böyle tepki verdi.