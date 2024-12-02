Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Eyüp maçının ardından TFF ve MHK'yi topa tuttu. Özbek, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Aynı zamanda TFF ve MHK başkanını tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet güzel oynadılar" dedi.

Hakeme bir şey demediğini ifade eden Özbek, "O kendine söyleneni yaptı. Yani görevini yaptı. Türkiye'de futbol G.Saray'a karşı oynanan bir oyundur. MHK'ye sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin" diye konuştu. Hiç kimsenin Galatasaray'a diş geçiremeyeceğini ifade eden Özbek, "Ne yaparsanız yapın! Hodri meydan! Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse bizimle uğraşmaya kalkmasın. TFF Başkanı her yerde Galatasaray'ı konuşuyor. Galatasaray ne yapmış size" ifadesini kullandı.