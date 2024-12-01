Metehan Baltacı formayı kaptı

Galatasaray'ın genç savunmacısı Metehan Baltacı, Eyüp maçında ilk 11'de başlayacak. 22 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar maçındaki performansı ile Okan Buruk'un gözüne girmişti. Metehan, Hollanda deplasmanında Nelsson'un yerine oyuna dahil olmuştu.

Maçın ardından finale kadar gitmeyi hedeflediklerini belirten Baltacı "Avrupa Ligi'nde en iyi oynayan takımlardan biriyiz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli" demişti. Öte yandan AZ Alkmaar maçına çift forvetle başlayan Cimbom, Eyüpspor'a karşı bu taktikle çıkmayacak. Batshuayi Avrupa maçındaki etkisiz görüntüsünden dolayı çok eleştirilmişti. Okan Buruk'un bugün tek forvetli bir oyun anlayışını tercih edeceği ileri sürüldü. Sol kanatta Belçikalı yıldızın yerine Sallai'nin oynaması bekleniyor.