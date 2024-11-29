Maccabi mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu! Bronckhorst’un bileti kesildi

Maccabi Tel Avivyenilgisi sonrası çanlar Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için çalmaya başladı. Futbol A.Ş'nin başına geçen Hüseyin Yücel'in son 7 resmi maçta 1 galibiyet alan Hollandalı hoca ile bugün bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Yönetiminde birçok ismin 49 yaşındaki teknik adamın kredisini tükettiğini dile getirdiği ve yola devam edilmemesi gerektiğini Yücel'e ilettiği ifade ediliyor. Bugün yapılacak görüşmede Gio ile ayrılık kararı alınması halinde ilk adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.



DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Joao Mario maç sonrası açıklamalarda bulundu. Salih, "Üzgünüz. Son 3 maç kaldı. Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz" dedi.



IMMOBILE YİNE KAÇIRDI

Ciro Immobile, 71. dakikada skor 2-1'ken bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 34 yaşındaki golcü Frankfurt karşısında da penaltı kaçırmıştı.