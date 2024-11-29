Alkışlar Metehan’a

Nelsson'un yerine ikinci yarının başında oyuna giren Metehan Baltacı ortaya koyduğu performansla alkış topladı. Genç stoper, "Beklemediğimiz bir gol yedik. Golden sonra topun sahibi daha çok bizdik. Rakibimiz de pozisyonlar kaçırdı. Bu skor böyle olmamalıydı, çok net kaçırdıklarımız var. En azından sonuna kadar mücadele ettik, istedik ve bu da güzel bir mesajdı. Puan kaybıyla ayrıldık ama finale yürüyeceğiz. Kupayı almak için her şeyi yapacağız. İçeride bunu konuştuk. Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.