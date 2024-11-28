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Alperen Şengün tarih yazıyor

Minnesota maçında coşan milli basketbolcu, Houston Rockets tarihinde en çok triple-double yapan dördüncü oyuncu konumunda yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Alperen Şengün tarih yazıyor

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NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün triple-double yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u 117-111 mağlup etti. Şengün, 41 dakika süre aldığı karşılaşmada galibiyete 22 sayılık katkı sağladı. Milli basketbolcu, attığı 22 sayının yanı sıra 11 asist ve 10 ribauntluk performansıyla triple-double yaptı. Milli basketbolcumuz Houston tarihinde en çok triple-double yapan oyuncular sıralamasında 4. basamakta yer alıyor. Alperen, Timberwolves maçında yaptığı triple-double (7. kez) ile Clyde Drexler'i yakaladı. Listenin ilk sırasında 46 tripledouble ile James Harden var.

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