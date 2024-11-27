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Eski yıldızları geride bıraktı

Sezon başında Braga’dan kiralık olarak kadroya katılan Simon Banza, ilk 9 maçta attığı 8 golle Fırtına’nın eski yıldızları Onuachu, Cornelius ve Sörloth’u solladı. Banza, Immobile ile de krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Eski yıldızları geride bıraktı

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Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu forveti Simon Banza şu ana kadar oynadığı 9 maçta attığı 8 golle son dönemlere damga vuran üç önemli yıldız isim Sörloth, Cornelius ve Paul Onuachu'yu geride bırakmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 15 gol atan Paul Onuachu, ilk 9 maçta 7 gol atmıştı. Cornelius ise ilk 9 maçta sadece 3 kez fileleri havalandırırken, Sörloth ise ilk 9 maçta 6 gol atabilmişti. Süper Lig'in ilk 13 haftasında en çok gol atan iki isimden biri olan Simon Banza, Beşiktaşlı Ciro Immobile ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor. İki isim de 8'er gol atarken Dzeko, Icardi, Osimhen ve En- Nesyri gibi isimleri geride bıraktı.

EN SON 4 YIL ÖNCE FARK ATMIŞTI
Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor 4 yıl aranın ardından farklı bir galibiyet elde etti. En son 19 Ocak 2020'de Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçtan bu yana, en farklı galibiyetine imza atmayı başardı. Trabzonspor ayrıca bu galibiyetle birlikte ligde geçen haftaya oranla 3 basamak tırmanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 13'üncü sırada olan Trabzonspor, bu haftayı 10'uncu sırada tamamladı.

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