Bitirim ikili

Trabzonspor sonunda nefes aldı... Ligde son 3 maçı puansız geçen Bordo- Mavililer konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenerek moral buldu. Karadeniz ekibi maça adeta 1-0 önde başladı. Henüz 3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cham sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 24'te Visca'nın pasında Banza'nın sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden auta gitti. 42'de Yusuf Sarı'nın vuruşunda Uğurcan mutlak bir golü önledi. Devre 1-0 sona erdi. 50'de Banza sağ alt köşeye yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi. Aynı oyuncu 54'te sahneye bir kez daha çıkarak topu bir kez daha filelere gönderdi: 3-0. Muhammed Cham 78 ve 85'te 2 gol daha atarak skoru 5-0 yaptı. Böylece Cham günü 3 gol, 2 asistle tamamlayarak maça damgasını vurdu. Trabzonspor mücadeleyi 5-0 kazanarak kötü günleri sona erdirdi.

FIRTINA SERT ESTİ

Trabzonspor, Adana Demirspor önünde farklı bir galibiyet alarak 3 haftalık puansızlık hasretine son verdi. Bordo-Mavililer oynadıkları etkili futbolla sonuca giderken moral buldu.