Bakü'de tarihi rest! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kürsüye çıktı, Hakan Fidan salonu terk etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 10’dan fazla ülkenin temsilcisi, Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması başladığında salonu terk etti. Zirvede Filistin meselesine ilişkin konuşan Fidan, “Üyemiz Filistin’in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başladığında salonu terk etti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisinin de yerlerinden kalkarak salondan ayrıldığı görüldü.
FİDAN'DAN FİLİSTİN İÇİN NET MESAJ
Zirvede konuşan Fidan, Filistin halkının haklarının desteklenmesi ve devam eden ihlallere karşı kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına tepki gösteren Fidan, kalıcı çözümün bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini belirtti.
Fidan, "CICA üyesi olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken bu bağlılığı sürdüremeyiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu ortaya koyan Fidan, şöyle devam etti:
"Üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasını gerektirmektedir."
TÜRKİYE'DEN DAHA GÜÇLÜ CICA VURGUSU
Asya'da barış ve refahın güvence altına alınması için CICA'nın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin konferansı kıtanın en kapsayıcı güvenlik platformlarından biri haline getirme hedefini sürdürdüğünü ifade etti.
Ekonomik güvenliğin artırılması ve ülkeler arasındaki bağlantıların geliştirilmesi için dört önceliğe işaret eden Fidan; Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru, Kalkınma Yolu Projesi, bölgesel işbirliği mekanizmaları arasındaki koordinasyon ve dijital bağlantısallığı öne çıkardı.
Orta Koridor'un Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştıracağını belirten Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'nin ise Irak ve Türkiye üzerinden Körfez'i Avrupa'ya bağlayarak bölgesel istikrar ve refaha katkı sunacağını kaydetti.
YAPAY ZEKA VE DİJİTAL İŞBİRLİĞİ MESAJI
Dijital dönüşümün de ülkeler arasındaki işbirliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Fidan, yapay zeka ve yeni teknolojilerin insanlığın ortak yararına kullanılması gerektiğini söyledi. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.
Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularına da değinen Fidan, Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği ve başkanlık yapacağını hatırlattı. Fidan, zirvenin iklim adaleti ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir fırsat olmasını hedeflediklerini belirterek ilgili tüm paydaşları Liderler Zirvesi'ne üst düzey katılım sağlamaya çağırdı.
"CICA'NIN ULUSLARARASI ÖRGÜTE DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLİYORUZ"
Uluslararası alanda artan krizlerin ortak çözümleri daha acil hale getirdiğini belirten Fidan, çok taraflı işbirliğinin önündeki en büyük engellerden birinin ülkeler arasındaki güven eksikliği olduğunu söyledi.
Karşılıklı güveni güçlendirmek için diyalog kültürünün geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "CICA'nın, diyaloğu etkili işbirliğine dönüştürme konusunda önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşümünü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Fidan, zirvenin kıta genelinde sürdürülebilir barış ve refahın güçlendirilmesi için somut bir yol haritası ortaya koyması gerektiğini belirterek Türkiye'nin bu hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.