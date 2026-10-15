Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başladığında salonu terk etti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisinin de yerlerinden kalkarak salondan ayrıldığı görüldü.

FİDAN'DAN FİLİSTİN İÇİN NET MESAJ

Zirvede konuşan Fidan, Filistin halkının haklarının desteklenmesi ve devam eden ihlallere karşı kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına tepki gösteren Fidan, kalıcı çözümün bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini belirtti.

Fidan, "CICA üyesi olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken bu bağlılığı sürdüremeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu ortaya koyan Fidan, şöyle devam etti:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’deki CICA Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması başladığında salonu terk etti. (Fotoğraf: AA)

"Üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasını gerektirmektedir."

TÜRKİYE'DEN DAHA GÜÇLÜ CICA VURGUSU

Asya'da barış ve refahın güvence altına alınması için CICA'nın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin konferansı kıtanın en kapsayıcı güvenlik platformlarından biri haline getirme hedefini sürdürdüğünü ifade etti.

Ekonomik güvenliğin artırılması ve ülkeler arasındaki bağlantıların geliştirilmesi için dört önceliğe işaret eden Fidan; Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru, Kalkınma Yolu Projesi, bölgesel işbirliği mekanizmaları arasındaki koordinasyon ve dijital bağlantısallığı öne çıkardı.

Orta Koridor'un Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştıracağını belirten Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'nin ise Irak ve Türkiye üzerinden Körfez'i Avrupa'ya bağlayarak bölgesel istikrar ve refaha katkı sunacağını kaydetti.