Galatasaray'da Okan Buruk'tan o yıldızlara kesik! Sane 11'e dönecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 3 futbolcunun yedek kulübesine çekilmesi planlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk, başkentte oynanacak mücadelede Barcelona maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yapmayı planlıyor.
BARIŞ ALPER'İN GÖREV YERİ DEĞİŞİYOR
TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasında sağ bekte görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz'ı yeniden sol kanat bölgesine kaydıracak. Sağ bekte Roland Sallai'nin forma giymesi öngörülüyor.
Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisine görev vermeyi planlayan Buruk, sol bekte ise Eren Elmalı'yı sahaya sürecek. Kaleyi yine Uğurcan Çakır koruyacak.
TORREIRA'NIN YERİNE LEMINA
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Uruguaylı futbolcunun yokluğunda orta sahada Mario Lemina'nın ilk 11'e dönmesi planlanıyor.
Lemina'nın yanında Gabriel Sara'nın, ileri uçta ise Batrakov'un görev alması olası.
SANE İLK 11'E DÖNÜYOR
Okan Buruk'un hücum hattında da değişiklik yapması öngörülüyor. Barcelona karşılaşmasında ilk 11'de yer almayan Leroy Sane'nin Gençlerbirliği deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Barcelona maçında görev yapan Yunus Akgün ve Rafael Leao'nun ardından hücum hattındaki tercihlerini yeniden şekillendirecek olan Buruk'un, Leao'yu yedek kulübesine çekmesi muhtemel.
Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği karşısındaki santrforu ise Victor Osimhen olacak.
Böylece Galatasaray'ın hücum hattında Sane'nin yeniden ilk 11'e dahil olduğu, Osimhen'in ise ileri uçtaki yerini koruduğu bir kadro planlanıyor.