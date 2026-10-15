UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk, başkentte oynanacak mücadelede Barcelona maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yapmayı planlıyor.