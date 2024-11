Oteller isyan bayrağı çekti!

İki saat sahne alan isimlerin ücretleri neredeyse İstanbul'da bir ev parasına eşit oldu diyebilirim. Bu yıl da birçok ünlü ismin yılbaşında aldığı ücretler ortaya çıktı. Başta İstanbul olmak üzere Kıbrıs, Antalya ve İzmir'de birçok ünlü isim yılbaşında sahne alacak. Kenan Doğulu 10 milyon lira, Ajda Pekkan 6 milyon lira, Sıla 4 Milyon lira, Özcan Deniz 4 milyon lira, Sibel Can 3.5 milyon lira, Zeynep Bastık 2 milyon 500 bin lira alacağı ortaya çıktı. Tabii her geçen ay sahne ücretlerine zam gelince otelciler isyan bayrağını çekmiş. Başta Kıbrıs olmak üzere bu gruba Antalya otelleri de dahil olmuş. Sanatçıların isteklerine göre değil! Fiyatları artık kendileri belirleme kararı almışlar. Yani artık sanatçı ne kadar isterse istesin otelin vereceği fiyata anlaşmaya çalışacak. Kabul etmeyen sanatçılar ile kesinlikle çalışmama kararı alacaklarmış. Bu durumda kimsenin kimseyi suçlama hakkı yok. 2025 yılından itibaren bu sistem işlemeye başlayacakmış. Tabii oteller de bir nevi artık kendilerini korumaya almaya çalışıyor.



2. YILA ÖZEL KUTLAMA

Ekranların en sevilen isimlerinden olan ve Türkiye'nin en başarılı kanalı ATV'de yıllardır "Esra Erol'da" programını sunan Esra Erol'un önceki gün marka yüzü olduğu D Diamond'ın davetine katıldım. Esra Erol ile ikinci yılına adım atılması vesilesiyle D Diamond genel merkezinde bir buluşma düzenlendi. D Diamond Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş ev sahipliğinde gerçekleşen özel davette pırlantanın doğuşuna şahitlik ettik diyebilirim. Tektaş, tamtur, beştaş ve suyolu bilekliklerin yapılışını ve nasıl işlendiğini görmek gerçekten inanılmazdı. 600 çalışanı bulunan, ayda 60 bin adet mücevher üreten ve 149 satış noktasında müşterisiyle buluşan marka gerçekten Türkiye'nin bu sektörde öncü firmalarından biri olacak diyorum. Tabii bu başarının en büyük sahipleri arasında yer alan D Diamond Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş ve yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum…



250.000.000'LIK SAAT TÜRKİYE'DE

Dünyanın en pahalı saatleri arasında gösterilen ve sadece 18 tane üretilen tamamı pırlantadan yapılmış jacops& Co marka saat İstanbul'da… En bilindik isimlerden olan ağır siklet boks şampiyonu Jake Paul'un da taktığı bu servet değerindeki saat İstanbul'da bir mağazada satışa sunulmuş. 580 tane pırlantadan oluşan ve 124 karat olan bu saati görebilmek için özel müşteri olmak zorundasınız. Bu saati görmek isterseniz öyle kolayca inceleyemezseniz. Getiren marka sadece özel müşterilerine randevu ile hizmet veriyormuş. Düşünsenize kolunuzdaki saat tamı tamına 7.000.000 dolar değerinde yani 250.000.000 lira… Bakalım bu saate Türkiye'den kim sahibi olacak.



MOR VE ÖTESİ MÜZİKALİ GELİYOR!

Güzel oyuncu Şifanur Gül, şu sıralar tatlı bir heyecanın içindeymiş. Ekranlardaki performansı ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, 25 Kasım'da yani bugün "Bir Mor ve Ötesi Müzikali'nde" oynayacakmış. Reha Özcan, Canan Ergüder, Baran Bölükbaşı ile birlikte rol alacak olan Şifanur Gül'ün ilk müzikali olmasından dolayı bu oyununa çok önem gösteriyormuş. Ben de, gişesi bol olsun diyorum.



KRİSTAL KAR'DA YILBAŞI

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine ve sadece Alpler'de bulunan kristal kar kalitesine sahip Kars Sarıkamış'ta hizmet veren Duja Chalet, 19 Aralık 2024 tarihinde kış sezonunu açıyor. Yılbaşına özel program hazırlayan otel, repertuarı ile Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Sinan Güleryüz'ü misafirleri ile buluşturacak.