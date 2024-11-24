En-Nesyri, Fenerbahçe'de ilk kez ayağıyla fileleri havalandırdı. Faslı golcü bu golle ligde son 4 maçta 4. gol katkısını yaptı. Tecrübeli futbolcunun 2 gol ve 2 asisti bulunuyor. Yıldız forvet, Kayserispor maçında takımın 4. golünü kaydetti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk zaman beklentilerin altında kalan En-Nesyri, Sarı-Lacivertli formayla toplamda 17 maçta; 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



FORMUNU YÜKSELTİYOR

Geldiği günden beri eleştirilen Faslı golcü En Nesyri, son haftalarda performansını yükseltmeyi başardı. Dün de görevini yaptı.