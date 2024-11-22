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Arda Turan: Öğreniyorum ve büyüyorum

AS’a manşet olan Arda Turan, "Çok başarılı olmak istiyorum ancak bu kadar büyük şeyleri düşünebilmem için kat etmem gereken uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Arda Turan: Öğreniyorum ve büyüyorum

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol medyasından AS Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Turan, "Yarattığımız hikayeden çok memnunum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Süper Lig'e yükseldik. Unutulmaz duygularla dolu, olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi" ifadelerini kullandı. 'Gelecekte kendinizi Atletico Madrid Teknik Direktörü ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuz?' sorusuna Arda Turan şu yanıtını verdi, "Çok başarılı olmak istiyorum ancak bu kadar büyük şeyleri düşünebilmem için kat etmem gereken uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum." Turan, Arda Güler'in çok büyük bir yetenek olduğunu sözlerine ekledi.

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