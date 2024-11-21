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Sosyal destekler artıyor

İhtiyacı olanlara yapılan sosyal destek ödemelerinin pek çoğunda tutarlar Ocak ayındaki memur zammıyla yükselecek. Yaşlılara, engellilere, hastalara, yakınlarına bakanlara ve ailelere yapılan ödemeler değişecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Sosyal destekler artıyor

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Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu desteklerin pek çoğu memur maaş katsayısındaki artışla zamlanıyor. Ocak ayında belli olacak yeni memur maaş katsayısı, yaşlılardan engellilere, hastalardan evde yakınına bakanlara, ailelere kadar pek çok kesime ödenen parayı artıracak. Anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre zam oranı yüzde 10.86-12.19 aralığında bekleniyor. Buna göre sosyal destek ödemeleri şöyle değişecek:

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engellilere sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği 10 bin 63-10 bin 184 lira seviyesine yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI: 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ve yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 700-3 bin 744 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 7 liradan 5 bin 550-5 bin 617 liraya yükselecek.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de okul öncesi için 4 bin 312 liradan 4 bin 780-4 bin 832 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 6 bin 468 liradan 7 bin 170-7 bin 256 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 648-7 bin 740 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 7 bin 761 liradan 8 bin 604-8 bin 707 liraya çıkacak.

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek 4 bin 181 liradan 4 bin 635-4 bin 691 lira aralığına çıkacak.

HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 9 bin 77 lira tutarındaki yardım da 10 bin 63-10 bin 184 lira seviyesine yükselecek.

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