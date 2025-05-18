Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşında, filmleri neler? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin hastalığı neydi? İşte sağlık durumu...

Kalça Kemiğinde Kırık Tespit Edildi

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mekin, ileri tetkikler için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayeneler sonucunda kalça kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Doktorların kararına göre Mekin'in ameliyata alınacağı açıklandı.

Tedavisi Hastanede Sürüyor

Ahmet Mekin'in sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu, bilincinin açık olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi. Ailesi ve yakın çevresinin de yanında olduğu usta oyuncunun tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği ifade edildi.