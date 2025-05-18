Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşında, filmleri neler? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin hastalığı neydi? İşte sağlık durumu...

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Ahmet Mekin, geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, sanatçının hayatı da araştırma konusu oldu.
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Ahmet Mekin, geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, sanatçının hayatı da araştırma konusu oldu.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Ahmet Mekin, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan 93 yaşındaki sanatçının kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Mekin'in Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınacağı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ahmet Mekin, günlük yürüyüşü sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Mahalle merkezinde yürüyüş yaparken dengesini kaybederek kaldırımdan düşen usta sanatçı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Mekin, ileri tetkikler için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayeneler sonucunda kalça kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Doktorların kararına göre Mekin'in ameliyata alınacağı açıklandı.
Ahmet Mekin'in sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu, bilincinin açık olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi. Ailesi ve yakın çevresinin de yanında olduğu usta oyuncunun tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği ifade edildi.
1927 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Mekin, sinema kariyerine 1950'li yıllarda adım attı. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Bir Kadın Tuzağı", "Kırık Bir Aşk Hikâyesi", "Kanun Namına" ve "Dila Hanım" gibi birçok kült filmde rol aldı. Türk sinemasının ağırbaşlı, karakter oyuncularından biri olarak tanınan Mekin, aynı zamanda tiyatro ve dizi projelerinde de yer aldı.