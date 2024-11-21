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İsmail Yüksek için gelecekler

İtalya Ligi temsilcisi Bologna, milli oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
İsmail Yüksek için gelecekler

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Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İsmail Yüksek, İtalyan ekibi Bologna'nın radarından çıkmıyor... İtalyan kulübü, son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren 25 yaşındaki orta saha için harekete geçti. Bologna'nın geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek'in menajeri ile masaya oturduğu öğrenildi. İtalyanlar'ın Ocak ayında başlayacak transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Bu sezon Sarı- Lacivertli forma altında 15 maça çıkan milli oyuncu gol veya asist katkısı veremedi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. Fenerbahçe, yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu İsmail Yüksek'i 2020 yılında Gölcükspor'dan sadece 65 bin Euro'ya transfer etmişti.

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