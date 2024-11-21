Archie Brown’a 7 milyon Euro

F.Bahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı. Sarı-Lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.

NEREDEYSE İKİ KATI

Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü Gent'in 22 yaşındaki yıldızı için 7 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı. Gent'in 7 milyon Euro'yu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istediği öne sürüldü.

4 MİLYON VERDİLER

Kanarya'nın teklif ettiği rakamın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 2023 yılında Lausanne'dan Gent'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Brown, hücuma verdiği katkı ile ön plana çıkıyor.

2027'DE SONA ERİYOR

Bu sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1.90 mt. boyundaki genç yıldız 2 gol atarken 4 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 22 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.