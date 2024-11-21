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Archie Brown’a 7 milyon Euro

Belçika ekibi Gent, Archie Brown için 7 milyon Euro veren F.Bahçe’den 15 milyon Euro istedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Archie Brown’a 7 milyon Euro

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F.Bahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı. Sarı-Lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.

NEREDEYSE İKİ KATI
Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü Gent'in 22 yaşındaki yıldızı için 7 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı. Gent'in 7 milyon Euro'yu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istediği öne sürüldü.

4 MİLYON VERDİLER
Kanarya'nın teklif ettiği rakamın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 2023 yılında Lausanne'dan Gent'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Brown, hücuma verdiği katkı ile ön plana çıkıyor.

2027'DE SONA ERİYOR
Bu sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1.90 mt. boyundaki genç yıldız 2 gol atarken 4 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 22 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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