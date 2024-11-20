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Sallai’ye yeni görev

Okan Buruk daha önce 4-2-3-1 ve 3-4-1-2 sistemlerinde kanatta denediği Macar futbolcuyu Icardi’nin sakatlığı sonrası 9 numarada kullanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Sallai’ye yeni görev

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Macar futbolcu Roland Sallai'nin pozisyonunu değiştirmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın daha önce 4-2- 3-1 ve 3-4-1-2 sistemlerinde kanat oyuncusu olarak tercih ettiği Sallai'yi bu kez Osimhen'in yanında 9 numara gibi kullanacağı öğrenildi. Buruk'un Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi ise hamle oyuncusu olarak kullanacağı ifade ediliyor. Sezon başında Freiburg'dan kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu oynadığı 6 maçta henüz gol sevinci yaşayamadı.

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