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Arias için 8 milyon Euro

Yönetim, Okan Buruk’un ısrarla istediği Kolombiyalı yıldız için Fluminense’ye 8 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus içeren teklifini yaptı. Brezilya kulübünün ise kapıyı 14 milyon Euro’dan açtığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Arias için 8 milyon Euro

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Ara transfer döneminde kanat bölgesini mutlaka takviye etmek isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Jhon Arias yer alıyor. Sarı- Kırmızılılar sezon başında da gündeme gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri olan Kolombiyalı yıldız için resmi teklifini yaptı. Yönetimin, Fluminense'ye 8 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro da başarı bonusları içeren teklif sundu. Ancak Brezilya kulübünün kapıyı 14 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar büyük ihtimalle hem Okan Buruk hem de izleme komitesinin çok olumlu rapor verdiği Arias için fiyat artırımına gidecek. Ancak Fluminense'nin indirime gitmemesi halinde farklı isimler üzerinde durulabileceği de belirtiliyor. 2024 yılında tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Jhon Arias 13 gol atıp 8 asist yaptı. 27 yaşındaki yıldızın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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