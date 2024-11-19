Kartal’da Orban sesleri

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Ocak ayında Immobile ile rekabet edebilecek bir forvet arayan Siyah-Beyazlılar'ın Lyon'da forma giyen Gift Orban'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Nijeryalı forveti kiralamak için ocak ayında teklif yapacağı belirlendi.

KADROYA GİREMEDİ

Giovanni van Bronckhorst'un kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Orban transferine onay verdiği ifade edilirken Fransız ekibinin de oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Siyah- Beyazlılar'ın ilgilendiği 22 yaşındaki golcü Lyon formasıyla bu sezon 5 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydeden Orban son maçlarda ise teknik direktör kararıyla kadroya alınmadı. Geçen sezonun devre arasında Gent'ten 14 milyon Euro'ya kadroya katılan Orban'ın kontratı 2028 yılında sona erecek.