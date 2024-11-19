PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal'da Orban sesleri

Siyah-Beyazlılar’ın Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ocak ayında Lyon’a kiralama teklifinde bulunulacağı gelen bilgiler arasında.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Kartal’da Orban sesleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Ocak ayında Immobile ile rekabet edebilecek bir forvet arayan Siyah-Beyazlılar'ın Lyon'da forma giyen Gift Orban'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Nijeryalı forveti kiralamak için ocak ayında teklif yapacağı belirlendi.

KADROYA GİREMEDİ
Giovanni van Bronckhorst'un kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Orban transferine onay verdiği ifade edilirken Fransız ekibinin de oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Siyah- Beyazlılar'ın ilgilendiği 22 yaşındaki golcü Lyon formasıyla bu sezon 5 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydeden Orban son maçlarda ise teknik direktör kararıyla kadroya alınmadı. Geçen sezonun devre arasında Gent'ten 14 milyon Euro'ya kadroya katılan Orban'ın kontratı 2028 yılında sona erecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G20’de dünyaya ’Gazze’ mesajı: Derhal kalıcı ateşkes
Sözde Sümerolog İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın utanç dolu geçmişi
METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...
Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan disipline sevk edildi! MSB’den kılıçlı korsan yemin açıklaması: Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz
CANLI | Bebek katili Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Duruşmanın ilk gününden detaylar... Kim ne söyledi? Ne kadar ceza isteniyor?
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri
Hakan Meriçlililer’den Gülse Birsel’e destek çıkışı! Vural Çelik’in ölümünün ardından hedef olmuştu! Evimi o aldı
Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek açıklama: Hiçbir teklifle ilgilenmiyorum
Baba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasında
Lübnan ile ateşkes Gazze’ye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma | İşte anlaşma şartları...
G20’de diplomasi trafiği: İlk temas ev sahibiyle! Başkan Erdoğan MIKTA Liderler Buluşması’na katıldı
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mourinho’nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor
DEM Parti’ye terör baskını: Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında
SON DAKİKA