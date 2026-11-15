ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi: 2 petrol tankeri mayına çarptı Devrim Muhafızları Amerikan radarlarını vurdu
ABD ve İran arasında yaşanan misilleme saldırıları Hürmüz ve bölge ülkelerindeki Amerikan üslerinde devam ediyor. Arap Koalisyonu, başkent Riyad'ı hedef alan iki balistik füzenin imha edildiğini duyururken İran Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.
İran ve ABD arasındaki karşılıklı restleşmeler sürerken Amerikan üslerine misilleme saldırıları devam ediyor.
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İRAN: 2 PETROL TANKERİ DENİZ MAYINA ÇARPARAK ALEV ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde gece saatlerinde 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, söz konusu tankerlerin seyir ve otomatik tanımlama sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahı gizlice kullanmaya çalıştığı belirtildi.
Tankerlerin deniz mayınlarına çarpması sonucu patladığı ve şiddetli yangın çıktığı öne sürülen açıklamada, gizlice geçiş yapmaya çalışan 2 petrol tankerinin daha Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kontrol merkezinin uyarılarına uyduğu ve Basra Körfezi yönüne geri döndüğü kaydedildi.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
İRAN ABD SAVUNMA RADARINI HEDEF ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD ordusunun saldırısına karşılık misillemenin 2. aşaması olduğu belirtilen saldırıda, Bahreyn'deki Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarın, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 6 İHA ile hedef alındığı ifade edildi.
İHA'ların hedeflerini tam isabetle vurduğu öne sürülen açıklamada, saldırının Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu vurgulandı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında halka en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Bakanlığın açıklamasında tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dünkü açıklamasında, Sirik kentine saldırıya karşılık olarak, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurmuştu.
HUSİLERİN SALDIRISI ENGELLENDİ
Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, başkent Riyad'ı hedef alan iki balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad’ı iki balistik füze ile hedef aldığını belirtti.
Maliki, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından Riyad bölgesine fırlatılan iki balistik füzeyi imha ettiğini kaydetti.
Koalisyon Sözcüsü Maliki, kısa bir süre önce Suudi Arabistan’ın doğusunu hedef alan iki insansız hava aracının (İHA) da engellendiğini belirtmişti.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.