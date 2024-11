Emekli ve memura yeni zam! 4 farklı formül hesaplandı

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına kilitlenmiş durumda. Bu artışları belirleyen ise enflasyon oranları oluyor. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.06 çıkmasından sonra son iki aylık veri daha kaldı. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının da belli olmasından sonra 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de ne kadar fark alınacağını ortaya koyacak.



4 aylık enflasyon: Yüzde 12.06

Ekim yıllık enflasyon: Yüzde 48.58

TAHMİNLER AÇIKLANDI

Yıl sonu enflasyonu ile ilgili değişik tahminler bulunuyor. Bu tahminlerin en düşüğü Orta Vadeli Program'da yüzde 41.5 olarak açıklanmıştı. Son açıklama ise Merkez Bankası'ndan geldi. Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize ettiklerini duyurdu. Karahan yeni tahminlerinin yıl sonu enflasyonun yüzde 44 olacağı yönünde olduğunu açıkladı. Karahan tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu söyledi.

AYLIK RAKAMLAR BELİRLEYECEK

Emeklilerin ve memurların enflasyon artışlarını Kasım ve Aralık ayında oluşacak enflasyon rakamları belirleyecek. Bu oranlar ile hem 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek hem de yıllık enflasyon ortaya çıkmış olacak. bu rakamların kesinleşeceği tarih ise 3 Ocak tarihi. Bu tarihte açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte zam oranları da belirlenecek.

4 AYRI HESAPLAMA BULUNUYOR

Aylık enflasyonlar için farklı rakamlarla yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14 ile yüzde 19 arasında çıkıyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşturuyor.



1.SENARYO

Kasım ve aralıkta aylık enflasyonların her ikisi de yüzde 1 civarında çıkarsa yıllık ve 6 aylık enflasyon oranları ile maaş artışları şu şekilde oluşuyor



Yıllık enflasyon: Yüzde 42.58

6 aylık enflasyon: 14.31

SSK ve Bağ-Kur: 14.31

Emekli Sandığı: 10.15



2.SENARYO

Kasım ve aralıkta aylık enflasyonların her ikisi de yüzde 2 civarında çıkarsa yıllık ve 6 aylık enflasyon oranları ile maaş artışları şu şekilde oluşuyor.

Yıllık enflasyon: 45.42

6 aylık enflasyon: 16.59

SSK ve Bağ-Kur: 16.59

Emekli Sandığı: 12.35



3.SENARYO

Kasım ve aralıkta aylık enflasyonların her ikisi de yüzde 2.5 civarında çıkarsa yıllık ve 6 aylık enflasyon oranları ile maaş artışları şu şekilde oluşuyor.



Yıllık enflasyon: 46.85

6 aylık enflasyon: 17.73

SSK ve Bağ-Kur: 17.73

Emekli Sandığı: 13.45



4.SENARYO

Kasım ve aralıkta aylık enflasyonların her ikisi de yüzde 3 civarında çıkarsa yıllık ve 6 aylık enflasyon oranları ile maaş artışları şu şekilde oluşuyor.



Yıllık enflasyon: 48.28

6 aylık enflasyon: 18.88

SSK ve Bağ-Kur: 18.88

Emekli Sandığı: 14.56