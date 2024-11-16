Bizim Çocuklar’ın hedefi A Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'i konuk edecek. Grupta 10 puanı bulunan A Milli Takımımız için bu maçın önemi büyük. Montella'nın öğrencileri son Karadağ maçı öncesi Galler'i yenmesi halinde adını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdıracak. 8 puanı bulunan Galler ise final haftası öncesi bu maçı kaybetmeyere umudunu İzlanda maçına taşımak istiyor. Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maç TV 8'den canlı olarak ekrana gelecek. Öte yandan Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde 18. sınavını Galler karşısında verecek. İtalyan hocanın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan milliler, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ayyıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek galibiyet özlemine son vermişti. Tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde; 12'si resmi, 5'i özel 17 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde ederek 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.