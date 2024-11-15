Yurt dışında oynamak ıstıyorum

Trabzonspor'un Rumen futbolcusu Denis Draguş, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Draguş, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında övgü dolu sözler kullanarak, "Lucescu'nun öğreteceği ve bizim de öğreneceğimiz şeyler var. Herkes için aynı durum geçerli. Oyunculara, antrenörlere, taraftarlara, gazetecilere ve tüm Romanya futbolu için. Mümkün olduğu kadar yurtdışında oynamak istiyorum. Giderek daha iyi bir seviyede oynamak istiyorum, başladığım iyi gidişattan vazgeçmek istemiyorum"ifadesini kullandı.

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