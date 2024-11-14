Osayi’ye Ada kancası

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-Lacivertliler ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcu ile Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Crystal Palace ve Everton'ın ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekiplerinin devre arasında 26 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayacağı da ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin de yeni kontrat için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Bu sezon 11 maça çıkan Nijeryalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 asiste imza attı.

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