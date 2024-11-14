Arias’ın gönlü Aslan’da

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sezon başında transferini en çok istediği isimlerden biri olan Jhon Arias'ın gelişi son anda iptal olmuştu. Ancak Sarı-Kırmızılılar ara transferde Kolombiyalı kanat oyuncusu için yeniden girişimlerde bulunacak. O Dia gazetesinin manşetten duyurduğu haberde, "Galatasaray bu sefer Arias'ın transferini bitirmeye çok yakın. Yönetim kurulu Jhon Arias'ı serbest bırakmak için 'zor bir oyun' oynayacak. Cruzeiro'nun da istediği Arias, Galatasaray'a gitmek istiyor" ifadesi kullanıldı.

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