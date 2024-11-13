TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bütçe açığını genel kurula kadar kapatmamız lazım

Türkiye Futbol Federasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da sponsorluk anlaşması imzalandı. Medicana Sağlık Grubu, 3 yıl süreyle Erkek ve Kadın A Millî Futbol Takımları ile tüm alt yaş kategorilerdeki millî takımların resmi sağlık sponsorluğunu üstlendi.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Açığımız çok olduğu için sponsorlara ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü bütçedeki açığı ancak sponsorlarla kapatabiliyorsunuz. Bir dahaki mali genel kurula gidene kadar devralmış olduğumuz açığı kapatmamız lazım. İnşallah, bugün bu şartlar altında yaptık ama bir sonrakinde daha iyi şartlar, daha iyi imkanlar sunarsınız, daha iyi anlaşmalar yaparız" dedi.