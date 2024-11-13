Paul Pogba sürprizi

Dünya futbolunda son 15 yıla damga vuran isimlerden biri olan Paul Pogba doping kullandığı gerekçesiyle 4 yıl yeşil sahalardan men edilmişti. Ancak ekim ayında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2027/28 sezonuna kadar profesyonel olarak futbol oynaması beklenmeyen Fransız yıldızın cezasını 18 aya indirdi. İtalyan basını mart ayında futbola geri dönüş hazırlığı yapan Pogba'nın artık Juventus formasını kesin olarak giymeyeceğini ve İtalyan kulübüyle fesih görüşmelerine başladığını yazdı.

İddialara göre 31 yaşındaki futbolcunun menajeri şu anda birçok takımla görüşüyor ve bu takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin tecrübeli orta saha Pogba'nın menajeri tarafından gelen bu sürpriz teklifi teknik heyete ilettiği belirtiliyor. Ancak son maçını 3 Eylül 2023'te Empoli'ye karşı oynayan yıldız futbolcunun olası fiziksel problemleri nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un bu transfere onay vermeyeceği belirtildi.



446 MAÇA ÇIKIP 76 GOL ATTI

Mart 2025'te sahalara dönmesi beklenen Paul Pogba profesyonel kariyerinde şu ana kadar 446 maça çıktı. Fransız orta saha söz konusu karşılaşmalarda 76 kez gol sevinci yaşadı. Pogba'nın 96 da asisti var.

CAS, 2027/28 sezonuna kadar futbol oynaması beklenmeyen Fransız yıldız Pogba'nın cezasını 18 aya indirdi.