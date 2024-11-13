Arda’da Fener ihtimali

Real Madrid'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler sonunda isyan etti... Genç futbolcunun Ocak'ta başka kulübe gitmek için Real Madrid yönetimi ile zirve yaptığı iddia edildi.

Görüşmede Arda'nın kiralık transferinin konuşulduğu belirtildi. Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran İspanyol basını "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahçe'si. Arda Güler neredeyse hiç Real Madrid'de oynamıyor ve üzgün. Ancelotti onu tercih etmiyor ancak; oğlu Davide oynaması gerektiğini düşünüyor. Ama babası yetersiz görüyor" ifadelerini kullanarak Fener'in milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı.