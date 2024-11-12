Montella: Kendimi Türk gibi hissediyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Sorumluluklarımı farkındayım. Kendimi hep çalıştığım kurumlara ait hissederim. Göreve geldiğimden beri kendimi Türk gibi hissediyorum. Önceden de yakınlık duyduğum bir ülkeydi. İkili ilişkilerin de ne kadar önemli olduğunu bildiğim için futbolcularımızla çok güzel bir ilişki kurduğumuzu düşünüyorum" dedi. Tecrübeli hoca hedefleriyle ilgili olarak ise, "Bugün neler yapabiliriz, bunları düşünmek gerekiyor. İlk hedef Uluslar Ligi'nde birinci olmak ve A grubuna çıkmak. Sonrasında Dünya Kupası'na katılmak isteriz, uzun zamandır katılamıyoruz" ifadesini kullandı.

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