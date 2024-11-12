Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’i ailesi ile tanıştırdı!

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, geçtiğimiz aylarda güzel oyuncu Esra Bilgiç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve ilişkileri hakkındaki soruları yanıtlayan Bilgiç, "Her şey yolunda" demişti. Gazetecilerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorularına ise başarılı oyuncu, "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vermişti. İddialara göre körkütük aşık olan Faruk Sabancı, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

Sabancı ailesi tarafından çok sevilen Bilgiç, bu tanışma sonrasında oldukça mutlu oldu. Öte yandan önceki gün Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, İstinye'de bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Bir mağazada uzun vakit geçiren çift, çıkışta kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadılar. Sorulan soruları yanıtsız bırakan çift, yemek yemek için bir restoranta girdiler. Mutlulukları gözlerinden okunan Bilgiç ve Sabancı, yakında sürpriz gelişmelerle karşımıza çıkabilir.