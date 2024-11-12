Emekliye ek zam

Yaklaşık 16.4 milyon emeklinin zammı yaklaşıyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Enflasyon verilerinin 4 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 12.06, memur emeklilerine de yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 zam oluştu.

4.2 PUANLIK FARK

Geriye 2 veri kalırken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ipucu verdi. Banka, 2024 enflasyona ilişkin tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Zam oranı bu tahmin gerçekleşirse memur emeklilerinde yüzde 4.95 enflasyon farkıyla yüzde 11.25'e, SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 15.45'e ulaşacak.



EŞİT ZAM MODELİ

Zam oranının belli olmasının ardından refah payı yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Burada iki formül söz konusu olacak. İlk formüle göre, memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine yükseltilebilecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu formül uygulanırsa memur emeklilerine 4.2 puanlık refah payı verilecek. Böylece tüm emekliler yüzde 15.45 zam alabilecek. İkinci formüle göre ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı yükseltilebilecek. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılabilecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşirse memur emeklilerine 8.75, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4.55 puanlık refah payı verilmesi söz konusu olacak.

EN AZ 14 BİN 431 TL

Ocak zammı kök aylıklara yansıtılırken, ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık artışı da gündeme gelecek. Taban aylıkta son artış Temmuz'da yapılmıştı. Bu kapsamda kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor. Bu tutarın, Ocak ayında emekli zammı oranında artırılması bekleniyor. En düşük ödeme 15.45 artış yapılırsa 14 bin 431 liraya, yüzde 20 artırılırsa 15 bin liraya yükselecek.



KİM, NE ALACAK?

- 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini: % 44

- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 15.45

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 15.45

- Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 4.95

- Memur-emeklisi zam oranı: % 11.25

- Memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam farkı: 4.2 puan

REFAH PAYI FORMÜLÜ

- Memur emeklisine refah payı. Örneğin; 4.2 puanlık refah payı ile tüm emeklilere yüzde 15.45 zam...

- Hem memur hem SSK ve Bağ-Kur emeklisine refah payı: Örneğin; memur emeklilerine 8.75, SSK ve Bağ-Kur'lulara 4.55 puanlık refah payı ile tüm emeklilere yüzde 20 zam...



TABAN AYLIK FORMÜLÜ

- Mevcut: 12.500 TL

- Yüzde 15.45 artış: 14.431 TL

- Yüzde 20 artış: 15.000 TL

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