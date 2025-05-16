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Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi ünlü Prof. Dr. Ülker Meral Çulha, dolandırıcılar tarafından en çok kullanılan yöntemle kandırıldı. Kendilerini polis olarak tanıtan çete üyeleri, 3 gün boyunca 81 yaşındaki profesöre psikolojik baskı uygulayarak 884 bin TL nakit para ve yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ziynet eşyasını aldı. Prof. Dr. Ülker Meral Çulha'ı dolandıran şüphelilerden 4'ü tutuklandığı 2'sinin ise firari olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:15
Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi ünlü Prof. Dr. Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan 81 yaşındaki Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de kaldığı ikamette yaşandı.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

"AYNI YALANLA" ARADILAR

Profesör Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

MİLYONLARI KAPTIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre 3 gün süren sistematik kandırmaca sonucunda, profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

ÇETENİN ÜSSÜ LÜKS REZİDANS


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nefes kesen çalışmasıyla, dolandırıcıların Esenyurt'taki "City Center Home Ofis" adlı lüks bir rezidansta kaldıkları tespit edildi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

KANITLAR TELEFONLARDAN ÇIKTI


Şüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

4 TUTUKLU 2 FİRARİ


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

İddianamede, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, kamu görevlisi gibi davranarak mağduru kandırdıkları ve maddi menfaat elde ettikleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

4 şüpheli şu anda tutuklu yargılanıyor. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.