Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar

ÇETENİN ÜSSÜ LÜKS REZİDANS

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nefes kesen çalışmasıyla, dolandırıcıların Esenyurt'taki "City Center Home Ofis" adlı lüks bir rezidansta kaldıkları tespit edildi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.

KANITLAR TELEFONLARDAN ÇIKTI

Şüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi.

Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

4 TUTUKLU 2 FİRARİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.