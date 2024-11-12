Aslan Avrupa’nın zirvesinde!

Galatasaray Samsunspor lehine verilen 2 penaltıya büyük tepki göstermişti. Süper Lig'de 11 maçta aleyhine tam 6 penaltı kararı çıkan Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Avrupa'nın 8 büyük lig dikkati alındığında Sarı-Kırmızılılar ile beraber Las Palmas ve Brest 6 penaltı ile ilk sırada bulunuyor. 6 penaltının 5'i kalesinde golle sonuçlanan Cimbom bu alanda ise Alaves, Saint Etienne ve Arouca ile zirveyi paylaşıyor. Listeye bakıldığında en fazla dikkat çeken noktalardan birisi Galatasaray'ın dışında hiçbir takımın şampiyonluk yarışı vermiyor oluşu.