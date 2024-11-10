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Trabzonspor Çaykur Rizespor'a 3-1 yenildi!

Bordo-Mavililer, Ç.Rize önünde Visca ile öne geçti. Ancak Hadziahmetovic, Akintola ve Olawoyin’in gollerine engel olamayınca yeni bir hüsran daha yaşadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Trabzonspor Çaykur Rizespor’a 3-1 yenildi!

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Trabzonspor 2 maçlık yenilginin ardından bir darbe de Rize'de aldı. Bordo-Mavililer Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek kötü gidişi sürdürdü. Maçın 3. dakikasında Sowe'nin yaptığı vuruşta Uğurcan önce topu elinden kaçırdı sonra topun sahibi oldu. 5'te Enis Destan'ın vuruşunda Grbic topu iki hamlede kontrol etti.

15'te Visca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top direğin yanından dışarı çıktı. 23'te Visca Mithat'ı ekarte ederek yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 45+7'de Varesanovic'in attığı gol uzun bir incelemenin ardından iptal edildi. 45+10'da Hadziahmetovic sol üst köşeye çok iyi bir vuruş yaparak skoru 1-1 yaptı. Devre bu skorla sona erdi. 54'te Trabzonspor'un geliştirdiği hızlı atakta Banza yaptığı röveşata vuruş ile topu kaleye göndermek istedi. Ancak top yandan auta çıktı. 56'da Taha'nın kaleye paralel topu herkesi açıp ters kanada açıldı. 71'de Akintola yaptığı vuruşla Ç.Rizespor'u 2-1 öne geçirdi. 81'de Olawoyin topu bir kez daha ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı. Böylece maçı 3-1 kaybeden Fırtına arka arkaya 3. kez sahadan yenik ayrıldı.

TÜM SORUMLULUK BİZ E AİT
Trabzonspor'un başarı file bekçisi Uğurcan Çakır maçtan sonra söylenecek bir şey olmadığını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Ben dahil herkes sorumluluğu üstlenmeli. Bunu kendimize yedirmemeliyiz. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Bu takımı ayağa kaldırmalıyız" dedi. Fenerbahçe maçında moral olarak darbe aldıklarını ifade eden Uğurcan, "Hepimizin canı yanıyor. Milli aradan sonra her şeyi düzeltmeye çalışacağız" diye konuştu.

EDIN VISCA DALYA YAPTI
Edin Visca Süper Lig kariyerinde 100. golünü Çaykur Rizespor'a karşı attı. Yıldız oyuncu dalya yapmasına rağmen yenilgi nedeniyle maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Yıldız oyuncu Trabzonspor kariyerinde bugüne kadar toplam 15 gol kaydetti.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
Trabzonsporlu oyuncular Çaykur Rize maçından sonra büyük şok yaşadı. Futbolcular üzüntü içinde soyunma odasına giderken moraller daha da bozuldu.

TRABZON'A KARŞI 4'TE 4 YAPTILAR
Trabzonspor'a rakip olduğu son 4 lig maçını kazanan Çaykur Rizespor Süper Lig tarihinde Bordo-Mavililer'e karşı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbulspor'dan sonra üst üste 4 galibiyet alan 5. takım oldu.

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