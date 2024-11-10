Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’tan oyuncularına uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın takıma dikkat çekici bir konuşma yaptığı belirtildi.

Hollandalı hoca, "Avrupa Ligi'nde oynadığımız Malmö maçının ikinci yarısında bize yakışan bir futbol oynadık. Bu futbolu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Başakşehir maçında da aynı futbolu görmek istiyorum. Futbolda istikrar çok önemli. Oyun şablonumuz ve gücümüzü her maça yansıttığımız zaman önümüzde kimse duramaz" ifadelerini kullandı. Bronckhorst, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kaldık. Ama lig daha uzun bir maraton. Hata yapma şansımız artık yok. Kredimizi tükettik. Üst üste alacağımız seri galibiyetlerle arayı kapatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli çalıştırıcısının son çalışma öncesinde savunma ve forvet oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği ve onlara uyarılarda bulunduğu gelen haberler arasında.

GALİBİYET İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir engelini aşarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.