Başakşehir 1 puana razı oldu

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Parken'deki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi. Turuncu-Lacivertliler, Kopenhag'ın 79. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Kopenhag'da ilk golü atan Amin Chiakha 84'te de fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti.

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