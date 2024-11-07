Memura en az 43 bin TL

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı şekillenmeye başladı. 2025'in ilk ayında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak memurlara ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 1.87 fark çıktı. Bu farkla memurların ve emeklilerinin Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Kasım ve Aralık verileriyle enflasyon farkı, dolayısıyla zam oranı daha da yükselecek. Artış merakla beklenirken, ekonomistlerle yapılan anketler ipucunu veriyor.

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 43.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; 6 aylık TÜFE yüzde 15.04 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı yüzde 4.58 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.86'ya ulaşacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 463 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 498 liraya çıkacak.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 15.53 seviyesine çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.03 enflasyon farkıyla yüzde 11.33'ü bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 43 bin 647, memur emeklilerinde 19 bin 580 liraya ulaşacak.

AA FİNANS ANKETİ: 16 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette 2024 sonu enflasyon beklentisi 44.23 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 15.63 seviyesinde bekleniyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 5.12 enflasyon farkıyla yüzde 11.43 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 686, memur emeklilerinde 19 bin 598 lira olacak.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.21 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre de bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.42 çıkacak. Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.84'ü, zam oranı yüzde 12.19'u bulacak. En düşük maaş memurlarda 43 bin 984, memur emeklilerinde 19 bin 732 lirayı aşacak.

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